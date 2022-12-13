Глава российского правительства Михаил Мишустин рассказал о работе по возведению фортификационных сооружений на оборонительных рубежах в новых регионах страны, которые присоединились к составу РФ после проведенных референдумов на этих территориях. Соответствующее заявление в ходе оперативного заседания кабинета министров сделал премьер-министр страны Михаил Мишустин. Чиновник пояснил, что сложности касаются погодных условий, попыток обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины, а также необходимости разминирования участков.
Работы ведутся круглосуточно и высокими темпами. Конечно, обстановка, в которой действуют строители, осложнена. Необходимо в ближайшее время завершить создание условий для размещения там воинских подразделений.
Михаил Мишустин, премьер-министр РФ
В 2023 году на Федеральное казначейство не будут распространяться ограничения на проверки.
Фото и видео: Правительство России
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