Михаил Мишустин рассказал о том, когда будут готовы результаты проверок по госконтрактам.

В 2023 году на Федеральное казначейство не будут распространяться ограничения на проверки. Соответствующее заявление в ходе оперативного правительственного совещания сделал председатель кабинета министров Михаил Мишустин. Чиновник пояснил, что данное решение принято для осуществления контроля по вопросу ценообразования на услуги и товары, требующиеся снабжения Вооруженных сил РФ.

Для контроля ценообразования правительство приняло решение не распространять в этом году на Федеральное казначейство ограничения на контрольно-надзорную деятельность в финансово-бюджетной сфере. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Напомним, что профильное ведомство совместно с министерством по финансам уже проводит анализ финансово-экономических обоснований по государственным контрактам. Результаты специальных проверок будут подготовлены к концу января текущего года.



Мишустин заявил о необходимости наращивать мощности предприятий оборонно-промышленного комплекса.

Фото и видео: Правительство России