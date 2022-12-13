В 2023 году на Федеральное казначейство не будут распространяться ограничения на проверки. Соответствующее заявление в ходе оперативного правительственного совещания сделал председатель кабинета министров Михаил Мишустин. Чиновник пояснил, что данное решение принято для осуществления контроля по вопросу ценообразования на услуги и товары, требующиеся снабжения Вооруженных сил РФ.
Для контроля ценообразования правительство приняло решение не распространять в этом году на Федеральное казначейство ограничения на контрольно-надзорную деятельность в финансово-бюджетной сфере.
Михаил Мишустин, премьер-министр РФ
Напомним, что профильное ведомство совместно с министерством по финансам уже проводит анализ финансово-экономических обоснований по государственным контрактам. Результаты специальных проверок будут подготовлены к концу января текущего года.
Мишустин заявил о необходимости наращивать мощности предприятий оборонно-промышленного комплекса.
Фото и видео: Правительство России
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