Глава правительства напомнил о задач по повышению обороноспособности страны, которую поставил президент.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о необходимости наращивать мощности предприятий оборонно-промышленного комплекса. Об этом он заявил на заседании координационного совета при правительстве по обеспечению вооруженных сил.

Глава правительства напомнил о задач по повышению обороноспособности страны, которую поставил президент РФ Владимир Путин. Он подчеркнул, что для ее реализации необходимо организовать ежедневное восполнение вооружения, военной и специальной техники, а также других средств.

Все недостающие по планам прошлого года материально-технические средства должны быть направлены в войска не позднее февраля и в полном объеме. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Ранее мы сообщали, что правительство актуализировало генеральную схему размещения объектов электроэнергетики в долгосрочной перспективе.

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