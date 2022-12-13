Правительство актуализировало генеральную схему размещения объектов электроэнергетики в долгосрочной перспективе

Мишустин подчеркнул необходимость замены устаревшего оборудования.

Правительство России актуализировало генеральную схему размещения объектов электроэнергетики в долгосрочной перспективе. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами.

По словам главы правительства, принятый документ предполагает ввод в эксплуатацию с 2023 года новых энергоблоков АЭС и строительство дополнительных объектов гидроэнергетики. Он подчеркнул необходимость замены устаревшего оборудования действующих электростанций всех видов на современное и высокотехнологичное и создания новых линий электропередачи.

Главная стратегическая цель – обеспечить надежную работу энергосистемы России, планомерно снижая нагрузку на окружающую среду. Михаил Мишустин, премьер-министр России

Ранее мы сообщали, что правительство профинансирует инфраструктурные проекты для развития Северного морского пути.

Видео: Правительство России