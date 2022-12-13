Правительство профинансирует инфраструктурные проекты для развития Северного морского пути

По словам Мишустина, 3,8 млрд рублей направят на создание цифровой экосистемы СМП.

Правительство России профинансирует инфраструктурные проекты для развития Северного морского пути. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами.

По его словам, правительство направит 3,8 млрд рублей на создание цифровой экосистемы СМП. Она объединит все электронные сервисы для участников логистического рынка. Разработку планируется завершить к середине 2025 года.

Также Мишустин сообщил, что более 3,5 млрд рублей направят на углубление акватории порта "Бухта Север" в устье Енисея. Он подчеркнул, что часть средств пойдет на создание систем безопасности мореплавания.

Ранее мы сообщали, что правительство вдвое увеличило размер господдержки многодетных семей Приморского края.

Видео: Правительство России