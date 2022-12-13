Правительство вдвое увеличило размер господдержки многодетных семей Приморского края

Всего на эти цели из бюджета выделят свыше 450 млн рублей.

Правительство России вдвое увеличило размер господдержки многодетных семей Приморского края. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами.

По его словам, семьи региона, у которых в нынешнем году и до конца 2025-го родится третий или последующий ребенок, получает единовременную выплату в размере 1 млн рублей. Всего на эти цели из бюджета выделят свыше 450 млн рублей. Полученные средства можно будет направить на полное или частичное погашение ипотечного займа.

Программы кредитования, позволяющие улучшить жилищные условия – купить квартиру в новостройке или построить дом, – хорошо себя зарекомендовали. Михаил Мишустин, премьер-министр России

Ранее Мишустин поручил совершенствовать проверки бизнеса.

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