Решением правительства мораторий на проверки бизнеса продлили до конца 2023 года.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил совершенствовать проверки бизнеса. Об этом он заявил на совещании с вице-премьерами.

По словам Мишустина, решением правительства мораторий на проверки бизнеса продлили до конца 2023 года. Теперь плановые проверки будут проводиться только на объектах чрезвычайно высокой и высокой категории рисков. Он добавил, что также появилась возможность отменить плановое мероприятие, если по инициативе проверяемой организации инспектор уже нанес профилактический визит.

Ранее кабмин установил специальные выплаты для медиков дефицитных специальностей.

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