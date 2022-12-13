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Кабмин установил специальные выплаты для медиков дефицитных специальностей

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Михаил Мишустин объяснил, что размер допвыплаты будет зависеть от специальности сотрудника.

Российское правительство установило специальные денежные выплаты для медиков дефицитных специальностей. Соответствующее заявление в оде оперативного заседания кабинета министров сделал премьер-министр страны Михаил Мишустин. Чиновник пояснил, что в 2023 году такие профессионалы будут ежемесячно получать доплату в размере от 4,5 до 18,5 тысяч рублей. Выплата будет зависеть от специальности сотрудника.

В целом ее получат около 1 млн 100 тыс. человек по всей стране, включая и недавно присоединившиеся территории.

Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

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Фото и видео: Правительство России

Теги: кабмин, медики, михаил мишустин, соцпомощь
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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