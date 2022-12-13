Кабмин установил специальные выплаты для медиков дефицитных специальностей

Михаил Мишустин объяснил, что размер допвыплаты будет зависеть от специальности сотрудника.

Российское правительство установило специальные денежные выплаты для медиков дефицитных специальностей. Соответствующее заявление в оде оперативного заседания кабинета министров сделал премьер-министр страны Михаил Мишустин. Чиновник пояснил, что в 2023 году такие профессионалы будут ежемесячно получать доплату в размере от 4,5 до 18,5 тысяч рублей. Выплата будет зависеть от специальности сотрудника.

В целом ее получат около 1 млн 100 тыс. человек по всей стране, включая и недавно присоединившиеся территории. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

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Фото и видео: Правительство России