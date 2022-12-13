В России продлили программу госгарантий бесплатной медицинской помощи

Миаил Мишустин рассказал об обновленной программе.

Российское правительство продлило и расширило программу государственных гарантий по предоставлению бесплатной медицинской помощи гражданам до 2025 года. Соответствующее заявление в ходе оперативного заседания с кабинетом министров сделал премьер страны Михаил Мишустин. Чиновник пояснил, что выполняются задачи, поставленные президентом России по повышению уровня доступности и качества такой помощи населению, включающую высокотехнологические и специализированные услуги. Программа включает в себя расширение возможностей по реабилитации пациентов. Теперь такие мероприятия могут проводиться на дому, при предоставлении гражданам необходимы для этого медицинских изделий. в перечне новы направлений заявлены профилактика и лечение больных с гепатитом С, а также раннее выявление сахарного диабета и его лечение..

Правительство утвердило программу льготной ипотеки для присоединенных регионов.

Фото и видео: Правительство России