Правительство утвердило программу льготной ипотеки для присоединенных регионов

Максимальный размер кредита по льготной ставке — 6 млн руб.

Правительство России запустило льготную ипотечную программу для Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. Кредит по ставке не более 2% можно получить на покупку и строительство жилья в этих регионах. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Мишустин.

Максимальный размер кредита по льготной ставке — 6 млн руб. Первоначальный взнос — не менее 10%.

Ранее Банк России будет следить за качеством льготной ипотеки: такие кредиты призваны помочь строительству и экономике. По словам Набиуллиной, существуют специальные механизмы ограничения ипотеки от застройщика, а также определённые "схемные механизмы". Представители ЦБ РФ выступили с обращением к правительству по этому вопросу, добавила она.

Фото:Piter.tv

