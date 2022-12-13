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Правительство утвердило программу льготной ипотеки для присоединенных регионов
Сегодня, 11:22
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Правительство утвердило программу льготной ипотеки для присоединенных регионов

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Максимальный размер кредита по льготной ставке — 6 млн руб.

Правительство России запустило льготную ипотечную программу для Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. Кредит по ставке не более 2% можно получить на покупку и строительство жилья в этих регионах. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Мишустин. 

Максимальный размер кредита по льготной ставке — 6 млн руб. Первоначальный взнос — не менее 10%.

Ранее Банк России будет следить за качеством льготной ипотеки: такие кредиты призваны помочь строительству и экономике. По словам  Набиуллиной, существуют специальные механизмы ограничения ипотеки от застройщика, а также определённые "схемные механизмы". Представители ЦБ РФ выступили с обращением к правительству по этому вопросу, добавила она. 

Фото:Piter.tv 
 

Теги: ипотека, льготная программа
Категории: Лента новостей, Новости России, Новости СПб,

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