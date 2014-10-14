Набиуллина: льготная ипотека призвана помочь строителям и экономике

Как подчеркнула глава Центробанка, регулятор обратился с такой просьбой к правительству страны.

Банк России будет следить за качеством таких льготной ипотеки: такие кредиты призваны помочь строительству и экономике. Об этом сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции.

Что касается льготной ипотеки, решение по ней принято...Мы будем смотреть за качеством ипотеки для того, чтобы не допускать роста высокорискованной ипотеки, для этого есть макропруденциальные меры. Эльвира Набиуллина, глава ЦБ РФ

По словам Набиуллиной, существуют специальные механизмы ограничения ипотеки от застройщика, а также определённые "схемные механизмы". Представители ЦБ РФ выступили с обращением к правительству по этому вопросу, добавила она.

Ранее мы сообщили о том, что в ЦБ выступили за закрытие программ ипотеки от застройщиков.

Фото и видео: YouTube / Банк России