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В ЦБ выступили за закрытие программ ипотеки от застройщиков

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По словам Эльвиры Набиуллиной, такие схемы непосредственно связаны с завышением цен на жилье.

ЦБ РФ считает необходимым закрыть программы ипотеки от застройщиков, так как эти схемы непосредственно связаны с завышением цен на жилье. Об этом сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции.

Еще раз повторю: когда люди окажутся с жильем, которое переоценено по рыночным меркам, и при необходимости на вторичном рынке они не смогут его продать за ту же цену, которую они заложили, получая кредит. Это будет проблема - проблема для людей, проблема по возврату ипотечных кредитов.

Эльвира Набиуллина, глава глава ЦБ РФ

Руководитель добавила, что Центробанк намерен совершенствовать систему при помощи  банковского регулирования. 

Ранее мы сообщили о том, что ЦБ рекомендовал брокерам сообщать клиентам о расходах на заявления о разморозке активов.

Фото и видео: YouTube / Банк России

Теги: цб рф, экономика
Категории: Лента новостей, Новости России, Тема дня,

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