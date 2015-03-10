ЦБ рекомендовал брокерам сообщать клиентам о расходах на заявления о разморозке активов

Эльвира Набиуллина рассказала о вероятности разморозки активов.

Центробанк России рекомендовал брокерам сообщать клиентам о расходах на заявления о разморозке активов. Соответствующее заявление глава ЦБ Эльвира Набиуллина сделала в ходе пресс-конференции с журналистами. Она напомнила, что государственный регулятор дал советы финансовым организациям, чтобы те могли помочь своим клиентам в предоставлении документации или информации. Эксперт уточнила, что расходы клиентов при подаче таких исков по оспариванию решений в административных и судебных органах будут весьма значительными. В некоторых случаях эти издержки превышают стоимость самих активов.

Ели инвестор решил подавать такое заявление и решил самостоятельно обращаться. Но мы, кроме этого, просили финансовые организации еще и информировать своих клиентов о возможных расходах, связанных с подачей индивидуальных заявлений. Эльвира Набиуллина, глава ЦБ РФ

Глава ЦБ заметила, что нет никаких гарантий того, что эти замороженные активы будут разблокированы. Сейчас специалисты не берутся говорить о такой вероятности, так как постановления находятся в других юрисдикциях.

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Фото и видео: YouTube / Банк России

