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Набиуллина рассказала о процессе девалютизации балансов банков

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Глава ЦБ рассказала о том, что все больше расчетов делаются в рублях.

Процесс девалютизации балансов российских продолжился в последние месяцы текущего года. Соответствующее заявление в ходе пресс-конференции с журналистами по итогам заседания Совета директоров сделал глава Центробанка Эльвира Набиуллина. Чиновница пояснила, что все чаще и активнее внутри страны начинают использоваться рубли. Ранее ЦБ РФ сохранил ключевую ставку в стране на уровне 7,5 процентов годовых. Это решение государственный регулятор принял второй раз подряд.

Происходит изменение структуры спроса на деньги. Вместо иностранной валюты для проведения расчетов, привлечения инвестиций и формирования сбережений все активнее используются рубли.

Эльвира Набиуллина, глава ЦБ РФ

Центробанк указал на неоднородность потребительской активности по регионам.

Фото и видео: YouTube / Банк России
 

Теги: банки, девалютизация, инвестиции, рубль, центробанк, эльвира набиуллина
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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