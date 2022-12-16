Центробанк указал на неоднородность потребительской активности по регионам

Эльвира Набиуллина рассказала о ситуации по субъектам РФ.

Центробанк России указал на неоднородность потребительской активности по регионам. Соответствующее заявление в ходе пресс-конференции с журналистами сделала глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Чиновница пояснила, что в Москве и Петербурге фиксируется спад, одновременно с этим стабильная ситуация по сравнению с прошлым годом наблюдается в таких субъектах страны как Дальний Восток, Урал и Юг. Государственный регулятор охарактеризовал обстановку как сдержанную, так как местное население продолжает сохранять для себя сберегательную модель поведения.

В потребительской активности явно проявляется региональная неоднородность. В Москве и Санкт-Петербурге произошел существенный спад потребления, тогда как в регионах Урала, Дальнего Востока и Юга остается примерно на уровне. Эльвира Набиуллина, глава ЦБ РФ

ЦБ намерен завершить продажу "Открытия" до конца года.

Фото и видео: YouTube / Банк России