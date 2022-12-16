ЦБ намерен завершить продажу "Открытия" до конца года

Эльвира Набиуллина рассказала о сделке с ВТБ.

Банк России намерен завершить продажу банка "Открытие" до конца 2022 года. Официальное заявление в ходе пресс-конференции с журналистами по итогам заседания Совета директоров сделала глава Центрального банка Эльвира Набиуллина. Чиновница пояснила, что российские власти приняли решение присоединить данную организацию к ВТБ. Еще летом текущего года был принят закон, в соответствии с которым ЦБ получил право продать акции "Открытия" ВТБ без торгов, но по рыночной цене.

Что касается сделки по продаже банка "Открытие", она находится на завершающем этапе. Наши намерения завершить эту сделку до конца этого года мы подтверждаем. Эльвира Набиуллина, глава ЦБ

Напомним, что в декабре 2022 года заместитель министра по финансам России Алексей Моисеев объявил прессе о том, что сделка по приобретению ВТБ банка "Открытие" должна состояться до конца года.

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Фото и видео: YouTube / Банк России

