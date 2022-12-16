Центробанк учтет нефтяные санкции в февральском макропрогнозе

Центральный банк России учтет западные нефтяные санкции в своем февральском макропрогнозе. Соответствующее заявление в ходе пресс-конференции сделала глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

Внешнеторговые ограничения продолжают создавать вызовы для компаний. В этом месяце к ним добавились вступление в силу эмбарго на поставки нефти, а также установление потолка цен на нее. Их эффекты мы уточним в обновленном прогнозе в феврале.

Эльвира Набиуллина, глава ЦБ