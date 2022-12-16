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Центробанк учтет нефтяные санкции в февральском макропрогнозе

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Глава ЦБ оценила новые ограничения со стороны Запада по отношению к российской экономике.

Центральный банк России учтет западные нефтяные санкции в своем февральском макропрогнозе. Соответствующее заявление в ходе пресс-конференции сделала глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

Внешнеторговые ограничения продолжают создавать вызовы для компаний. В этом месяце к ним добавились вступление в силу эмбарго на поставки нефти, а также установление потолка цен на нее. Их эффекты мы уточним в обновленном прогнозе в феврале.

Эльвира Набиуллина, глава ЦБ

Набиуллина назвала факторы, ухудшающие перспективу экспорта России.

Фото и видео: YouTube / Банк России
 

Теги: макропрогноз, нефть, санкции, центробанк, эльвира набиуллина
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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