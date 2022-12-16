Глава ЦБ рассказала о ситуации в экономике и поставках.

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина назвала факторы, ухудшающие перспективу экспорта России. Соответствующей информацией чиновница поделилась в ходе пресс-конференции, проводимой по итогам очередного заседания совета директоров. В списке таких негативных условий эксперт назвала европейское эмбарго и введение потолка цен на нефть. По мнению Набиуллиной, сейчас ЕС пытается увеличить давление на российскую национальную валюту (рубль). Специалист пояснила, что длительный период низких цен и дополнительное снижение стоимости на товары способны привести к устойчивой потере доходов компаний-экспортеров, а также к эскалации геополитической напряженности, ужесточению давления на Москву, ухудшение экспорта из РФ.

Введение эмбарго и потолка стоимости для российской нефти совпало с падением мировых цен на углеводороды из-за ухудшения перспектив мировой экономики... означают более быстрое сокращение торгового баланса, создавая давление на рубль. Эльвира Набиуллина, глава ЦБ

Напомним, что нефтяные санкции стран коллективного Запада вступили в силу 5 декабря: страны-участницы Евросоюза перестали принимать российскую нефть, которая переводится морю. Дополнительно страны "Большой семерки" (G7), а также Австралия и ЕС ввели ограничение цен на такую нефть на уровне 60 долларов за баррель.

ЦБ РФ сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых.

Фото и видео: YouTube / Банк России