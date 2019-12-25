СК не стал возбуждать дело о клевете в отношении журналиста "Эха Москвы" Веснина

Соответствующий документ опубликован в группе радиостанции ВКонтакте.

Региональный Следственный комитет по Центральному району отказался возбуждать уголовное дело в отношении журналиста петербургского отделения "Эха Москвы" Арсения Веснина. Информация появилась в группе радиостанции ВКонтакте. Данную информацию в своем Telegram-канале также подтвердил главный редактор "Эха Москвы в Петербурге" Валерий Нечай.

В среду, 11, депутат Законодательного собрания, член партии "Яблоко" Борис Вишневский получил ответ на запрос в СК. Согласно документу, уголовное дело не стали возбуждать, поскольку следователи не увидели в действиях журналиста состава преступления по ч.2 ст.128.1 УК РФ (клевета).

В июне этого года Веснин сообщил своим подписчикам в Facebook, что Следственный комитет ждет его на разговор из-за проверки, которую проводят по "факту клеветы" на полицейских. В этот момент журналист находился в отпуске, однако, по его словам, следователь очень хотел его видеть. Позже девять депутатов Законодательного Собрания Петербурга подписали заявление в защиту журналиста. Свои подписи оставили Михаил Амосов, Максим Резник, Ольга Ходунова, Александр Рассудов, Ирина Иванова, Надежда Тихонова, Оксана Дмитриева, Сергей Трохманенко.

История произошла после зимних митингов в поддержку Алексея Навального. В феврале этого года журналист написал в соцсетях, что в 33-м отделе полиции у задержанных отобрали переданные им бургеры, часть фастфуда съели сами полицейские. Веснин делал ссылку на закрытый чат в Telegram и самих задержанных, жаловавшихся на ужасные условия в отделе. Журналист пояснил, что просто пересказал в тот день эту историю, как и несколько других. В МВД на историю отреагировали, заявив, что это ложь, однако Веснин продолжил публиковать в соцсетях монологи задержанных с противоположной точкой зрения.

Фото: Facebook / Арсений Веснин