Девять депутатов ЗакСа подписали заявление в защиту журналиста "Эха" Веснина

Депутаты являются членами четырех разных фракций.

Девять депутатов Законодательного Собрания Петербурга подписали заявление в защиту журналиста "Эха Москвы в Петербурге" Арсения Веснина. Об этом в социальных сетях сообщил Борис Вишневский.

Депутаты требуют прекратить преследование Веснина. Отмечается, что его знают как высокопрофессионального журналиста.

Свои подписи оставили Михаил Амосов, Максим Резник, Ольга Ходунова, Александр Рассудов, Ирина Иванова, Надежда Тихонова, Оксана Дмитриева, Сергей Трохманенко.

Напомним, накануне Арсения Веснина пригласили в Следственный комитет. Он проводит проверку по "факту клеветы" на сотрудников полиции.

Вся история скорее всего связана с 33 отделом полиции. Там зимой в нечеловеческих условиях держали задержанных на акциях протеста. Они мне рассказали про клопов, ледяные полы, невозможность нормально поесть, попить и сходить в туалет. написал Арсений Веснин в Facebook.

Журналист предполагает, что уголовное дело могут возбудить в отношении него.

Фото: Twitter / Арсений Веснин