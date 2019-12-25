Журналиста "Эха Москвы" ждут в СК из-за проверки по "факту клеветы" на полицейских

Против журналиста Арсения Веснина собираются возбудить уголовное дело.

В понедельник, 7 июня, журналист "Эха Москвы в Петербурге" Арсений Веснин сообщил своим подписчикам в Facebook, что Следственный комитет ждет его на разговор из-за проверки, которую проводят по "факту клеветы" на полицейских.

По факту распространения заведомо ложных сведений в сети "Интернет" в отношении индивидуально не определённой группы лиц (сотрудников правоохранительных органов) порочащих их честь и достоинство. указано в повестке, фото которой приложил журналист в посте

По словам Веснина, следователь очень хочет его видеть. Сам журналист находится в отпуске вне города и отмечает, что до конца месяца не появится точно, а теперь думает, что и позже появляться не стоит. Наказание, которое грозит Веснину по части 2 статьи 128.1 УК РФ, варьируется от штрафа до миллиона рублей и до двух лет лишения свободы.

Мы с "Командой 29" подали в суд из-за бездействия СК. Они не отвечают на наши запросы с просьбой ознакомить нас с материалами проверки. Надо понимать, что именно и как там расследуют, чтобы принимать какие-то дальнейшие решения. Вся история скорее всего связана с 33 отделом полиции. поясняет журналист

Напомним, зимой там держали задержанных участников митингов. Кроме ледяных полов, клопов и невозможности нормально поесть и даже сходить в туалет, появилась информация, что полицейские съели бургеры, которые передали задержанным. Тогда вышло официальное опровержение от ГУ МВД, что еду доставили в целости и сохранности.

Бургеры эти, видимо, стали камнем преткновения. Ну и выборы у нас впереди. предположил Веснин

Ранее мы писали, что журналиста петербургского "Эха Москвы" вызвали к следователю по вопросу съеденных полицией бургеров.

Фото: facebook.com/arseniy.vesnin ; Piter.tv