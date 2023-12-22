Полицейские проводят проверку после ДТП на Савушкина

В аварии пострадал ребенок. Мальчика доставили в больницу.

Накануне, 25 января на улице Савушкина произошло серьезное ДТП. В результате случившегося пострадал ребенок. Пятилетний мальчик попал в больницу. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Инцидент произошел в 08:33, когда 53-летняя автоледи за рулем автомобиля "Шкода Октавия", двигаясь от улицы Оскаленко в сторону Шишмаревского переулка при совершении разворота в запрещенном для этого месте, врезалась в автомобиль "Сузуки Гранд Витара". Вторая иномарка ехала в попутном направлении по трамвайным путям, что категорически запрещено. За рулем машины находился 40-летний мужчина.

В результате случившегося получил травмы маленький пассажир легковушки "Шкода". Ребенок был госпитализирован в состоянии средней степени тяжести.

На место случившегося прибыли правоохранители. Они проводят проверку. Подробности уточняются.

Ранее мы писали, что на Волхонском шоссе водитель попытался избежать ДТП с другим авто и врезался в опору освещения.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб