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Полицейские забрали часть еды, которую задержанным передали волонтеры
Сегодня, 19:55
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smirenny

Полицейские забрали часть еды, которую задержанным передали волонтеры

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Об этом сообщил журналист "Эха Москвы" Арсений Веснин.

В четверг, 4 февраля, журналист "Эха Москвы" Арсений Веснин в своем телеграм-канале сообщил, что полицейские взяли часть еды, которую задержанным передали волонтеры.

По словам Веснина, эту информацию он получил из чата людей, которых судили в Московском районном суде за участие в несогласованном митинге в поддержку осужденного оппозиционера Алексея Навального. 

33 ОП СПб, оттуда пишут об этом

уточнил журналист. 

Ранее мы писали, что городские планировщики, архитекторы и урбанисты выступили за право на мирные протесты.

Фото: Piter.TV

Теги: волонтеры, задержанные активисты
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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