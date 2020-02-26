Полицейские забрали часть еды, которую задержанным передали волонтеры

Об этом сообщил журналист "Эха Москвы" Арсений Веснин.

В четверг, 4 февраля, журналист "Эха Москвы" Арсений Веснин в своем телеграм-канале сообщил, что полицейские взяли часть еды, которую задержанным передали волонтеры.

По словам Веснина, эту информацию он получил из чата людей, которых судили в Московском районном суде за участие в несогласованном митинге в поддержку осужденного оппозиционера Алексея Навального.

33 ОП СПб, оттуда пишут об этом уточнил журналист.

Ранее мы писали, что городские планировщики, архитекторы и урбанисты выступили за право на мирные протесты.

Фото: Piter.TV