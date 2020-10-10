Городские планировщики, архитекторы и урбанисты выступили за право на мирные протесты

Специалисты видят в уголовном наказании за участие в мирном митинге попытки деполитизировать городское пространство.

В четверг, 4 января, городские планировщики, архитекторы и урбанисты опубликовали в издании "Собака.ru" открытое письмо, в котором обращаются к властям за право на мирные протесты. Поставить подпись можно в комментариях к записи в издании, либо через гугл-форму.

В течение последних недель на улицах городов по всей стране мы наблюдали массовые задержания, полицейское насилие, перекрытие дорог и остановку транспорта органами власти — в ответ на мирные шествия. В происходящем мы видим попытки деполитизировать городское пространство, а значит — лишить город своей сути, превратить его в декорацию заявили специалисты.

Активисты напомнили, что город – не просто архитектурная форма, а "место диалога разных людей, разных мнений, которые могут сталкиваться и сосуществовать". Ко всему прочему, само слово "политика" образовано от слова "полис" – город.

Любой город по своей сути – политическое пространство, а значит, мирный протест – это нормальная форма городской жизни, гарантированная Статьей 31 Конституции РФ отметили подписавшиеся.

Эксперты уверены, что люди с активной гражданской позицией не могут помешать городу функционировать, транспорту проезжать, горожанам проходить. Урбанисты призвали властей вспомнить, что "мирное шествие и публичное выражение своего мнения – часть нормального "общественного порядка" городской жизни, и задача правоохранительных органов – ее обеспечивать, а не пресекать с применением насилия".

Ранее мы писали, что петербурженка в шубе и с двумя собаками на митинге стала звездой соцсетей.

Фото: Piter.TV