Президент Кубы призвал сторонников власти выходить на улицы

Он уверен, что за действиями провокаторов стоят "контрреволюционные наемники".

Президент Кубы Мигель Диас-Канель призвал своих сторонников выходить на улицы для предотвращения возможных провокаций против властей. Об этом он заявил в эфире государственного телевизионного канала Canal Caribe, пишет ТАСС.

Он уверен, что за действиями провокаторов стоят "контрреволюционные наемники".

Мы призываем всех защитников Революции и всех коммунистов выходить на улицы, в любом месте, где бы ни происходили провокации с настоящего момента и в последующие дни". Мигель Диас-Канель, президент Кубы

По его словам, коммунисты готовы драться на улицах и умереть за революцию. Президент считает, провокаторы распространяют слухи о невозможности властей Кубы контролировать эпидемиологическую ситуацию на острове.

Согласно данным местных СМИ, несколько тысяч людей вышли на улицы 11 июля в восьми городах государства для участия в массовых мирных протестах против правительства. Они предъявили властям Кубы претензии по поводу нехватки еды, медикаментов и предметов первой необходимости. Кроме того на выход граждан на улицы повлияла повторная вспышка COVID-19, вследствие чего медицинские учреждения оказались переполнены.

Ранее мы сообщали, что избитый противниками в ходе акций протеста против движения ЛГБТ оператор телеканала "ТВ Пирвели" Александр Лашкарава умер в Грузии.

Видео: YouTube / teleSUR tv