Ученики заступились за директора и учителя петербургской школы, в которой из окна выпал восьмиклассник

Школьники выразили свое мнение по поводу директора и учителя гимназии.

Ученики 11-го класса гимназии №67 в Петроградском районе Петербурга выступили в защиту учителя и директора школы, в которой из окна выпал восьмиклассник. Один из школьников обратился в открытом письме к изданию "Фонтанка.ру", которая, по его мнению, несправедливо отозвалась об учителях. Сообщение было опубликовано сегодня, 10 октября, на его странице "ВКонтакте". Его поддержали 23 одноклассника.

Издание собрало мнения учеников и родителей об учителе химии — Ольге Богановой, они отзываются о ней не самым лестным образом. Старшеклассник же и его одноклассники придерживаются другого мнения.

Ольга Александровна — прекрасный учитель. Несмотря на все трудности, с которыми может столкнуться преподаватель точных наук в гуманитарной школе, она со своей задачей справляется просто великолепно. <...> Как и любой человек, Ольга Александровна может раздражаться, расстроиться, однако практически всегда она сдержанна, она — эталон интеллигентного человека. говорится в открытом письме.

Также упоминается и директор школы — Екатерина Григорьева. По словам мальчика, к ней можно обратиться по любому вопросу.

Уважаемый Александр Львович [прим. Piter.TV. главный редактор "Фонтанки.ру" — Александр Горшков], просим относиться к нашему мнению всерьез. Мы давно знаем наших учителей и нам не нравится, когда о них отзываются несправедливо.

Напомним, из окна гимназии № 67 на улице Профессора Попова, 25 выпал 15-летний подросток. Это произошло на перемене, учителя не было в классе. Мальчик находится в тяжелом состоянии. Делом занимается городская прокуратура.

Фото: gym067.aptrg.gov.spb.ru