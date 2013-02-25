Петербурженка в шубе и с двумя собаками на митинге стала звездой соцсетей

Девушку, её спутника и двух собак задержали на подходе к арке Главного штаба.

В минувший вторник, 2 февраля, петербуржцы вновь вышли на протесты. На этот раз горожане прошлись по улицам Северной столицы в ночное время. Петербуржцы требовали освободить Алексея Навального. Напомним, что накануне акции суд заменил условный срок блогера на реальный по делу "Ив Роше". Теперь Алексей должен провести в колонии общего режима 2 года и 8 месяцев.

После вынесения приговора Фонд борьбы с коррупцией (ФБК признан Минюстом иностранным агентом) призвал сторонников оппозиционера выходить на протесты. В Москве люди вышли на Манежную площадь, а в Петербурге прошлись по Невскому проспекту. Стоит отметить, что ещё до начала несогласованных акций в Петербурге на Дворцовой площади и у центральных станций метро собрали силовиков, выставили ограждения.

Во время протестов полицейские задержали известную петербурженку Анну Вас, которая вышла на акцию с двумя собачками. Фотографии разлетелись по соцсетям.

Анна Вас также показала в Stories поездку в автозаке.

Кто такая Анна Вас

Анна Вас является совладелицей винтажного магазина Old-baby. Петербурженка часто эпатирует публику и пишет стихи. На её страничку в Instagram подписаны более 21 тысячи человек. Посты Анны про стихи и ироничные истории из жизни собирают тысячи лайков.

Реакция соцсетей на "задержание" собак

Некоторые пользователи соцсетей были раздосадованы и отметили, что митинг не место для променада с домашними питомцами. Однако большая часть юзеров отшутилась.

Фото: соцсети, @annavas_annanas / Instagram, @Fontanka_spb / Twitter , Евгений Рыбкин