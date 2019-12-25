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В МВД опровергли информацию о сотрудниках полиции, которые съели еду для задержанных
Сегодня, 22:47
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smirenny

В МВД опровергли информацию о сотрудниках полиции, которые съели еду для задержанных

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Журналист "Эха Москвы" заявил, что полицейские съели еду из "Макдональдса", которую волонтеры передали для задержанных во время митинга активистов.

Вечером в четверг, 4 февраля, ГУ МВД России по городу и области назвали сообщение журналиста "Эха Москвы" о том, что сотрудники 33 отделения полиции Московского района съели еду, предназначенную для административно задержанных, ложной.

Дежурные сотрудники приняли передачу и в полном объёме сразу же передали задержанным, что подтверждается в том числе и средствами визуального контроля

сообщили в пресс-службе.

Редакция Piter.TV пыталась связаться с Арсением Весниным, однако на запрос о подтверждении информации журналист не ответил. 

Ранее мы писали, что полицейские забрали часть еды, которую задержанным передали волонтеры.

Фото: Piter.TV

Теги: задержанные активисты, митинг
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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