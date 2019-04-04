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В руководстве Советского поселения произошли кадровые перестановки
Сегодня, 15:25
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nastya960

В руководстве Советского поселения произошли кадровые перестановки

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Исполняющим обязанности главы администрации МО "Советское городское поселение" с 13 марта 2021 года назначен Владислав Пак.

Исполняющим обязанности главы администрации МО "Советское городское поселение" с 13 марта 2021 года назначен Владислав Пак. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

Глава администрации МО "Советское городское поселение" Марк Карвелис подал в отставку по собственному желанию.

Марк Карвелис занимал руководящий пост с 13 ноября 2019 года. Новый глава администрации будет назначен в порядке, установленном действующим законодательством.

Месяц назад Валерий Савинов был назначен первым замом главы администрации Выборгского района.

Фото: sovetskiy.vbglenobl.ru

 

 

Теги: глава администрации, советское поселение
Категории: Лента новостей, Выборг,

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