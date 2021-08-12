Александр Невзоров вышел из Союза журналистов

Публицист Александр Невзоров сообщил в своем Telegram-канале о том, что вышел из Союза журналистов. По его словам, он чуть не забыл об этом рассказать "в суматохе".
Невзоров раскритиковал организацию, назвал ее "сборищем трусов и дураков" за то, что они "обслуживают" нынешнюю власть и ее политику в Украине.
По всей видимости, речь идет о Союзе журналистов Петербурга и Ленобласти.
Ранее председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев сказал "Коммерсанту" о том, что не может высоко оценить нынешнюю деятельность Александра Невзорова. Он не считает его журналистом. При этом за программой "600 секунд" Соловьев ранее следил.
Фото: Telegram / Александр Невзоров
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