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В Северной столице вновь стали выпускать газету ЗакСа "Вечерний Санкт-Петербург"
Сегодня, 10:43
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nadezhda_sib Добавить в Яндекс.Новости

В Северной столице вновь стали выпускать газету ЗакСа "Вечерний Санкт-Петербург"

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Перезапуск произошел в первый день осени.

Газета перестала выходить осенью 2021 года, но со вчерашнего дня вновь вернулась в город. Издание будет выходить при поддержке комитета по печати и взаимодействию со СМИ, а учредителем также останется региональный парламент.

1 сентября у станции метро "Гостиный двор" газету раздавали промоутеры в школьной форме, похожей на ту, что носили ленинградские школьники. Акцию приурочили ко Дню знаний.

Газета останется бесплатный. Ее еженедельный тираж составит от 150 до 300 тысяч экземпляров. "Вечерний Санкт-Петербург" будет выходить 1 раз в неделю по четвергам. Оперативная информация будет появляться в соцсетях издания. 

Фото: Pixabay

Теги: вечерний санкт-петербург, газета
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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