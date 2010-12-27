Для Александровских ворот на улице Химиков вновь ищут инвестора

В КИО снизили стоимость аренды памятника культуры до 6 тысяч.

Комитет имущественных отношений Петербурга пытается найти инвесторов для восстановления "Александровских ворот Охтинских пороховых заводов". Чиновники предлагают предпринимателям арендовать объект на один рубль. Первый подобный аукцион состоялся в городе неделю назад. Один из объектов властям удалось передать в надежные руки, а дом по улице химиков остался ждать своего часа. Заявок на него не поступило.

Согласно условиям, объект культурного значения предоставляется в аренду на срок в 49 лет. В течение семи лет съемщик обязан отремонтировать и отреставровать здание. После этого он получает право съема памятника со ставкой в один рубль за каждый квадратный метр ежегодно.

Стартовой стоимостью выступает ежемесячная плата за аренду Александровских ворот. Арендатор заканчивает ее выплачивать после полного восстановления здания. Следующие торги пройдут 17 октября на электронной площадке "Российский аукционный дом". Изначальная цена лота снижена на 2 тысячи рублей: с 8 до 6 тысяч.

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Фото: lease.lot-online.ru

