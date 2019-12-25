СК выяснит обстоятельства порчи Александровских ворот Охтинских пороховых заводов

Старинный памятник архитектуры практически разрушили во время реставрации.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил изучить обстоятельства порчи Александровских ворот Охтинских пороховых заводов на улице Химиков, 20. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Старинный памятник архитектуры попал в льготную программу по спасанию заброшенных и разрушающихся объектов культурного наследия города "Рубль за метр". Торги выиграла компания ОАО "Научно-исследовательский институт химических волокон и композиционных материалов". Примерно через год начался незаконный демонтаж части кирпичной кладки ворот. Работы проводились без разрешения и согласования с КГИОП. В результате памятник оказался практически разрушен. Сейчас работы временно приостановлены.

Александровский ворота были построены в 1805 году по проекту архитектора Федора Демерцова. Их возвели специально для визитов императора Александра I на завод.

Ранее мы писали, что проекты восстановления фортов в Кронштадте одобрены правительственным советом Петербурга.

Фото: Википедия