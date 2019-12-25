Проекты восстановления фортов в Кронштадте одобрены правительственным советом Петербурга

Форты «Александр I», «Кроншлот» и «Петр I» являются объектами культурного наследия федерального значения.

Совет по сохранению культурного наследия при правительстве Петербурга одобрил проекты восстановления фортов в Кронштадте. Как сообщили 8 октября в пресс-службе Смольного, эскизные проекты реставрации и приспособления для современного использования касались фортов "Александр I", "Кроншлот" и "Петр I".

Губернатор Петербурга Александр Беглов признал, что форты нуждаются в масштабных ремонтных работах. По поручению Президента России реставрация трёх из 17 фортов включена в Государственную программу Министерства культуры.

Форты "Александр I", "Кроншлот" и "Петр I" являются объектами культурного наследия федерального значения.

Беглов напомнил, что в выходные дни недавно открывшийся парк "Остров фортов" посещают до 10 тысяч человек". Градоначальник также отметил, что происходящее – это только начало, ведь есть 17 фортов, которыми "тоже нужно заниматься".

Мы сообщали о том, что Минобороны РФ представило проекты по реконструкции фортов Кронштадта. Заседание членов совета по сохранению культурного наследия Северной столицы состоялось в Михайловском театре. Заместитель Инвестиционного комитета целевого некоммерческого фонда по развитию туристско-рекреационного кластера города Кронштадта Ксения Шойгу отметила, что эти проекты превратят форты в туристическую точку на карте Петербурга.

На фортах Кронштадта появятся тематические музеи. Российский НИИ Культурного и природного наследия им. Д. С. Лихачева разработал концепцию музеефикации и сюжетно-тематической структуры экспозиционного пространства фортов.

Ранее мы писали о том, что КГИОП добился через суд переоформления входной группы на доме-памятнике в Кронштадте. Собственник здания свои законные обязательства не выполнил.

Фото: Музей истории Кронштадта