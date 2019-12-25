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Минобороны РФ подготовило проекты реконструкции фортов Кронштадта
Сегодня, 13:19
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IRINA_CHALKINA

Минобороны РФ подготовило проекты реконструкции фортов Кронштадта

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Все три форта включены в концепцию военно-исторического парка.

В четверг, 8 октября, стало известно о том, что Минобороны РФ представил проекты по реконструкции фортов Кронштадта. Заседание членов совета Северной столицы состоялось в Михайловском театре.

Реставрационные проекты касаются фортов "Александр I", "Кроншлот" и "Петр I". Соответствующая реконструкция включена в государственную программу Министерства культуры РФ по поручению президента Владимира Путина.

Заместитель Инвестиционного комитета целевого некоммерческого фонда по развитию туристско-рекреационного кластера города Кронштадта Ксения Шойгу отметила, что эти проекты превратят форты в туристическую точку на карте Петербурга.

Ранее мы сообщали о том, что в Минкультуры хотят отменить Санкт-Петербургский культурный форум в этом году.

Фото:pixabay

Теги: минобороны рф, форты кронштадта
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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