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КГИОП добился через суд переоформления входной группы на доме-памятнике в Кронштадте
Сегодня, 13:49
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КГИОП добился через суд переоформления входной группы на доме-памятнике в Кронштадте

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Собственник здание свои законные обязательства не выполнил.

Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Правительства Петербурга подал в суд на Алексея Скубию, который был обязан переоформить входную группу на объекте культурного наследия регионального значения "Дом Винберга Ф.". Здание находится в Кронштадте. 

По информации объединенной пресс-службы судов Петербурга, входная группа должны была быть переоформлена в соответствии с документацией, которую согласовал КГИОП. Мужчина обязан был это сделать до 21 апреля 2018, он является собственником объекта. Работ не проводилось. Речь идет о доме №45, литера А на проспекте Ленина. 

Ответчик не явился в суд. 

Кронштадский районный суд обязал Скубия в течение 18 месяцев со дня вступления решения суда в законную силу выполнить переоформление входной группы со стороны дворцового фасада. В случае если и судебное решение будет не исполнено, мужчине придется заплатить неустойку. 

Ранее КГИОП обвинил арендатора Александровских ворот в разрушении памятника. 

Фото: citywalls.ru

Теги: дом винберга, кгиоп
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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