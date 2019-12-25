КГИОП обвинил арендатора Александровских ворот в разрушении памятника

Арендатор несогласованно демонтировал часть кирпичной кладки.

Петербургский комитет по охране и использованию памятников обвинил ОАО "Научно-исследовательский институт химических волокон и композиционных материалов" в разрушении Александровских ворот. Как сообщили в пресс-службе КГИОП, институт стал арендатором памятника по программе "Рубль за метр" в прошлом декабре.

Специалисты КГИОП зафиксировали демонтаж части кирпичной кладки ворот, расположенных на улице Химиков. В комитете заверили, что не давали разрешения на работы и не согласовывали проект демонтажа, и 1 октября направили арендатору предписание немедленно приостановить работы на объекте. Сам институт заявил, что демонтаж ведется по согласованию с комитетом.

Судьбу Александровских ворот решат совместно с комитетом имущественных отношений Петербурга, КГИОП же намерен привлечь разрушителей памятника к ответственности.

Ранее мы писали, что президент поручил завершить реконструкцию Санкт-Петербургской консерватории.

Фото: пресс-служба КГИОП