За рубль выставили на торги Конюшенное ведомство

Начальная цена лота – 2, 9 млн рублей. Шаг повышения на аукционе почти 146 тыс. рублей.

В пятницу, 29 апреля, на аукцион Смольный выставил право на аренду "Конюшенного ведомства". Торги будут проведены на основании решения комитета имущественных отношений Петербурга.

Прием заявок начинается в субботу, 30 апреля. Начальная цена лота – 2, 9 млн рублей. Шаг повышения на аукционе почти 146 тыс. рублей. Заявки принимаются до 23 мая, дата проведения торгов — 30 мая. Договор с победителем заключается сроком на 49 лет.

Согласно условиям программы, после полной реставрации объекта, плата за аренду до конца срока снижается до 1 рубля за квадратный метр. Площадь Конюшенного ведомства – 13,5 тыс. квадратных метров.

Последние десять лет ведомство находилось в ведении компании Плаза Лотос групп" (PLG). Инвестор планировал переделывать памятник под апарт-отель. С 2014 года по периметру здания поставили забор, а еще два года спустя, после активных действий градозащитников, компания вернула его городу. В конце 2017 года нашли две компании, которые заинтересовали реставрацией ведомства - "Тандем-Истейт" и УК "СТАРТ Девелопмент".

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Фото: Piter.tv

