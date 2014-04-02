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Стал известен арендатор Конюшенного ведомства
Сегодня, 20:35
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Стал известен арендатор Конюшенного ведомства

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В ходе аукциона цену повышали три раза. Так, с 2,9 млн рублей она повысилась до 3,354 млн рублей в месяц.

В понедельник, 30 мая, арендатором Конюшенного ведомства стало московское ООО "Бахчасарай". Об этом сообщает "Фонтанка". 

В ходе аукциона цену повышали три раза. Так, с 2,9 млн рублей она повысилась до 3,354 млн рублей в месяц. В год выходит 40 млн рублей. 

Напомним, что сегодня в Петербурге завершился аукцион по аренде исторического Конюшенного ведомства по программе "Рубль за метр". При стартовой цене в 2,9 млн рублей итоговая стоимость комплекса составила 3 млн рублей для победителя. В итоговых торгах приняли участие ООО "СПб Развитие" и ООО "Бахчасарай". Ранее несколько компаний, которые предположительно связаны с бизнесменом Евгением Пригожиным, отсеял КИО на стадии подачи заявок. 

Согласно данным системы "СПАРК-Интерфакс", компания "СПб Развитие", которую создали в 2020 году, принадлежит совладельцу ООО "Киевская площадь" Давиду Нисанову. Вторая компания ООО "Бахчасарай", кототрую зарегистрировали в августе прошлого года, принадлежит Ирине Ершовой, имеющей доли в компаниях, связанных с бывшим учредителем "Киевской площади" Владиславом Юсуповым и Годом Нисановым.

Ранее мы писали, что пространство с ресторанами и амфитеатром откроют на Конюшенной площади. По проекту, в летнем дворе с амфитеатром площадью 1150 квадратных метров будут проходить лекции, джем-сессии и диджей-сеты. Вместимость площадки — до 900 человек. Отмечается, что осенью и зимой мероприятия будут проходить в помещениях бывших конюшен. 

Фото: Анна Королева
 

Теги: аукцион, ведомство, конюшенное
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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