Стал известен арендатор Конюшенного ведомства

В ходе аукциона цену повышали три раза. Так, с 2,9 млн рублей она повысилась до 3,354 млн рублей в месяц.

В понедельник, 30 мая, арендатором Конюшенного ведомства стало московское ООО "Бахчасарай". Об этом сообщает "Фонтанка".

В ходе аукциона цену повышали три раза. Так, с 2,9 млн рублей она повысилась до 3,354 млн рублей в месяц. В год выходит 40 млн рублей.

Напомним, что сегодня в Петербурге завершился аукцион по аренде исторического Конюшенного ведомства по программе "Рубль за метр". При стартовой цене в 2,9 млн рублей итоговая стоимость комплекса составила 3 млн рублей для победителя. В итоговых торгах приняли участие ООО "СПб Развитие" и ООО "Бахчасарай". Ранее несколько компаний, которые предположительно связаны с бизнесменом Евгением Пригожиным, отсеял КИО на стадии подачи заявок.

Согласно данным системы "СПАРК-Интерфакс", компания "СПб Развитие", которую создали в 2020 году, принадлежит совладельцу ООО "Киевская площадь" Давиду Нисанову. Вторая компания ООО "Бахчасарай", кототрую зарегистрировали в августе прошлого года, принадлежит Ирине Ершовой, имеющей доли в компаниях, связанных с бывшим учредителем "Киевской площади" Владиславом Юсуповым и Годом Нисановым.

Ранее мы писали, что пространство с ресторанами и амфитеатром откроют на Конюшенной площади. По проекту, в летнем дворе с амфитеатром площадью 1150 квадратных метров будут проходить лекции, джем-сессии и диджей-сеты. Вместимость площадки — до 900 человек. Отмечается, что осенью и зимой мероприятия будут проходить в помещениях бывших конюшен.

Фото: Анна Королева

