Пространство с ресторанами и амфитеатром откроют на Конюшенной площади

Осенью и зимой мероприятия будут проходить в помещениях бывших конюшен.

На Конюшенной площади откроют общественное пространство "Ведомство". Там планируют проводить ярмарки, вечеринки, лекции и кинопросмотры. Об этом сообщила управляющая компания будущей площадки Point place.

Авторы концепции заявили, что они отделят часть территории от общей площади и создадут новую входную группу с Большой Конюшенной улицы. Согласно проекту, в летнем дворе с амфитеатром площадью 1150 квадратных метров будут проходить лекции, джем-сессии и диджей-сеты.

Вместимость площадки — до 900 человек. Отмечается, что осенью и зимой мероприятия будут проходить в помещениях бывших конюшен. Они рассчитаны на тысячу человек. Ядро концепции — 10 гастрономических проектов и от семи до 11 представителей fashion- и beauty-индустрии.

Ранее мы писали, что набережную возле "Лахты" продлят на 172 метра. Набережную продлят до яхт-клуба в порту "Геркулес".

Фото: Point place