Набережную возле "Лахты" продлят на 172 метра

Набережную продлят до яхт-клуба в порту "Геркулес".

В Петербурге Главгосэкспертиза разрешила продлить набережную возле "Лахта Центра" до яхт-клуба в порту "Геркулес", то есть на 170 метров.

В проекте запланировано строительство берегоукрепления и обустройство спуска к воде. На втором этапе предполагается создать пространство под рекреационную зону (свайный росверк с передним шпунтом). Для горожан обустроят велодорожки, амфитеатр и разноуровневые скамейки.

Генпроектировщиком объекта выступает ООО "Идеал-строй", застройщиком – фонд "Газпром Социальные инициативы".

Благоустройство береговой линии Лахтинской гавани завершится в июне.

Фото: Piter.tv