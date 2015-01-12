Благоустройство береговой линии Лахтинской гавани завершится в июне

На набережной появится памятник Петру I.

Правительство Петербурга предоставит Фонду поддержки социальных инициатив Газпрома земельный участок в Приморском районе. Там появится общественное пространство. Об этом 14 марта сообщила пресс-служба Смольного.

Будет создано единое гармоничное общественное пространство на берегу Финского залива, которое в будущем может стать одним из любимых мест отдыха петербуржцев и гостей города. Александр Беглов.

Пространство будет располагаться рядом с Лахта Центром. Строительство будет идти в рамках инвестиционного проекта по обустройству северной береговой линии Лахтинской гавани. Общая площадь участка на Высотной улице составит 1,7 тысяч кв. метров. Инвестор построит берегоукрепительное защитное сооружение длиной более 259 метров. В рамках благоустройства будет установлен памятник Петру I, спасающему утопающих.

Работы планируют завершить уже в июне этого года. После строительства объекты передадут в собственность Петербурга.

Напомним, что сейчас береговая линия вдоль парка 300-летия Петербурга ограждена забором. Это нравится не всем горожанам.

Фото: Piter.tv