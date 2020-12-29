Градсовет во второй раз рассмотрит проект памятника Петру I, спасающему утопающих

Идея памятника не является оригинальной.

В среду, 20 января, Градостроительный совет при правительстве Петербурга повторно рассмотрит эскиз памятника Петру I, спасающему утопающих рыбаков близ Лахты. Об этом сообщила пресс-служба комитета по градостроительству и архитектуре Петербурга.

Заседание начнется в 17:00 и пройдет онлайн. Представлять проект будет генеральный директор ООО "Архитектурная мастерская Мамошина" Михаил Мамошин. Заказчиком выступает ПАО "Газпром". Его планируют установить около "Лахта Центра".

Оригинальная идея памятника принадлежит Леопольду Бернштаму. Скульптуру установили в Петербурге в 1909 году к 200-летию битвы под Полтавой, однако позже признали антихудожественной и переплавили. На прошлом рассмотрении проекта членов Градсовета возмутило, что архитекторы решили изменить композицию на свой лад. По их мнению, нужно лично повторить оригинал, либо сделать что-то новое.

Фото: предоставлено пресс-службой КГА