У "Лахта Центра" хотели установить воссозданный памятник Петру I

Скульптуру изменили так, что это возмутило архитекторов.

Градостроительный совет при правительстве Петербурга рассмотрел проект памятного знака "Петру I, спасающего утопающих близ Лахты". Членов совета возмутило то, что скульптор решил самовольно переработать памятник скульптора Леопольда Бернштама, передал корреспондент Piter.TV.

Как оказалась, идея поставить памятник принадлежит председателю правления ПАО "Газпром" Алексею Миллеру. Памятник планировалось установить на территории многофункционального центра, где он будет обращен к водителям, проезжающим по Приморскому шоссе.

Оригинал памятника "Петр, спасающий утопающих" был создан скульптором Леопольдом Бернштамом и установлен в Петербурге в 1909 году к 200-летию битвы под Полтавой. В 1918 его признали антихудожественным и переплавили. Современные авторы решили воссоздать его и частично переработать. Так, например, у композиции появился позитивный окрас: есть только спасенные, утонувших нет. Такую инициативу архитекторы раскритиковали. По их мнению, надо либо делать точную копию, либо делать новый памятник. Архитектор Евгений Герасимов заявил, что также можно и Джоконде сделать улыбку или декольте. Кроме того, стоит выбрать более подходящее место. Такое, в котором памятник было бы видно и пешеходам.

В качестве достоинств проекта члены градсовета оценили продуманность ландшафта и "человечность", которую добавит композиция среде. Таким образом, проект не согласовали. Председатель комитета по градостроительству и архитектуре Петербурга Владимир Григорьев пообещал обсудить с КГИОП возможные варианты, связанные с памятником.

Ранее Градостроительный совет Петербурга в третий раз рассмотрел проект гостиницы в Пьяной гавани.

Фото: предоставлено КГА