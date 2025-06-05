У Лахта Центра заработал горизонтальный фонтан

На набережной Лахта Центра после осенне-зимнего перерыва вновь заработал фонтан. В конце мая специалисты провели его техническое обслуживание, затем запустили в тестовом режиме. А сейчас он начал работу в полную силу, рассказали в Лахта Центре.
Ландшафтный объект "Река" — это горизонтальный фонтан, который расположен на набережной Лахта Центра. Его длина составляет почти 300 метров. Подача и отвод воды в чаше осуществляется сквозь продольные отверстия, благодаря им же создается интересный рисунок водных потоков. Чаша фонтана облицована полированным черным гранитом.
Однако, петербуржцев и гостей города предупреждают: фонтан не предназначен для купания, скользкая поверхность полированного гранита может быть травмоопасна!
В конце мая в Линейном парке заработал второй по величине в Петербурге светомузыкальный фонтан.
Видео: Telegram/ Лахта Центр (Обложка: Владимир Дроздин)
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