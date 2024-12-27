В Линейном парке заработал второй по величине в Петербурге светомузыкальный фонтан

Чаша имеет форму овала с размерами 32,8 метра на 24,8 метра.

В Линейном парке на Васильевском острове в Петербурге запустили новый светомузыкальный фонтан. Об этом 29 мая рассказали в Смольном.

Местным жителям предложили дать название сооружению. Чаша фонтана имеет форму овала с размерами 32,8 метра на 24,8 метра. Максимальная высота струй составляет 9 метров. В конструкции предусмотрена уникальная возможность управлять каждой фонтанной насадкой по отдельности.

Общая площадь Линейного парка – более 20 гектаров. В единое пространство объединены несколько скверов и зеленых зон. Поэтапно создается уникальная территория для отдыха, на 2025 год запланирована третья очередь работ.

За 6 лет в Северной столице возродили и построили заново свыше 60 фонтанов и фонтанных комплексов. Только в прошлом году открылись более 20 сооружений.

Ранее на Piter.TV: "Водоканал" продлит работу городских фонтанов во время белых ночей.

Фото: "Петербургский дневник" (Александр Гальперин)