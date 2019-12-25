Водоканал продлит работу городских фонтанов во время белых ночей

Обновлённый график будет действовать с 19 мая по 20 июля.

В белые ночи Водоканал продлит работу 30 городских фонтанов. Режим работы будет продлен с 19 мая по 20 июля.

Три водных сооружения будут работать до 23:00:

– г. Колпино, Павловская ул., 34;

– пос. Металлострой, Центральная ул., 12 (2 фонтана);

21 сооружение будет работать до 00:00:

– Петергофское шоссе, 27;

– Крестовский проспект, 21;

– Московский проспект, 165;

– г. Ломоносов, Александровская ул., 34а;

– Московский проспект, 188 (фонтан "Слава");

– пос. Шушары, Первомайская ул.;

– аллея Смольного, 1 (4 фонтана);

– Кирочная улица, 50;

– Слободская ул., 4;

– парк "300-летия Санкт-Петербурга" (3 фонтана:Фонтан-маяк, восточный и западный);

– г. Зеленогорск, Приморское шоссе, 549;

– г. Зеленогорск, Приморское шоссе, 559/1;

– Витебская пл., 1;

– Никольская пл., 1 (2 фонтана);

– Лиговский проспект, 64-66.

Шесть популярных водных жемчужин в центре Санкт-Петербурга будут работать до 2:00:

– Дворцовая наб., 38;

– Петровская наб., 10;

– Александровский сад;

– Манежная пл.;

– Невский пр., 56;

– Казанская пл.

Светомузыкальный фонтан в Петергофе на Торговой площади, фонтан "Крестики-нолики" в Сестрорецке, а также фонтанные комплексы на Московской площади и площади Ленина будут работать с 9:00 до 23:00.

Фонтан у Гостиного двора в Кронштадте будет радовать жителей и гостей Северной столицы ежедневно с 10:00 до 23:00.

Фото: Telegram/ Водоканал Санкт-Петербурга