Водоканал продлит работу городских фонтанов во время белых ночей

В белые ночи Водоканал продлит работу 30 городских фонтанов. Режим работы будет продлен с 19 мая по 20 июля.
Три водных сооружения будут работать до 23:00:
– г. Колпино, Павловская ул., 34;
– пос. Металлострой, Центральная ул., 12 (2 фонтана);
21 сооружение будет работать до 00:00:
– Петергофское шоссе, 27;
– Крестовский проспект, 21;
– Московский проспект, 165;
– г. Ломоносов, Александровская ул., 34а;
– Московский проспект, 188 (фонтан "Слава");
– пос. Шушары, Первомайская ул.;
– аллея Смольного, 1 (4 фонтана);
– Кирочная улица, 50;
– Слободская ул., 4;
– парк "300-летия Санкт-Петербурга" (3 фонтана:Фонтан-маяк, восточный и западный);
– г. Зеленогорск, Приморское шоссе, 549;
– г. Зеленогорск, Приморское шоссе, 559/1;
– Витебская пл., 1;
– Никольская пл., 1 (2 фонтана);
– Лиговский проспект, 64-66.
Шесть популярных водных жемчужин в центре Санкт-Петербурга будут работать до 2:00:
– Дворцовая наб., 38;
– Петровская наб., 10;
– Александровский сад;
– Манежная пл.;
– Невский пр., 56;
– Казанская пл.
Светомузыкальный фонтан в Петергофе на Торговой площади, фонтан "Крестики-нолики" в Сестрорецке, а также фонтанные комплексы на Московской площади и площади Ленина будут работать с 9:00 до 23:00.
Фонтан у Гостиного двора в Кронштадте будет радовать жителей и гостей Северной столицы ежедневно с 10:00 до 23:00.
Фото: Telegram/ Водоканал Санкт-Петербурга
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