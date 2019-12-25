В Петербурге завершились торги по аренде Конюшенного ведомства

Победитель официально не назван, однако единственные два участника связаны.

В Петербурге завершился аукцион по аренде исторического Конюшенного ведомства по программе "Рубль за метр". Победитель официально не назван, однако единственные два участника связаны, сообщает "Фонтанка" со ссылкой на источник в имущественном блоке Смольного.

При стартовой цене в 2,9 млн рублей итоговая стоимость комплекса составила 3 млн рублей для победителя. В итоговых торгах приняли участие ООО "СПб Развитие" и ООО "Бахчасарай". Ранее несколько компаний, которые предположительно связаны с бизнесменом Евгением Пригожиным, отсеял КИО на стадии подачи заявок.

Согласно данным системы "СПАРК-Интерфакс", компания "СПб Развитие", которую создали в 2020 году, принадлежит совладельцу ООО "Киевская площадь" Давиду Нисанову. Вторая компания ООО "Бахчасарай", кототрую зарегистрировали в августе прошлого года, принадлежит Ирине Ершовой, имеющей доли в компаниях, связанных с бывшим учредителем "Киевской площади" Владиславом Юсуповым и Годом Нисановым.

Ранее мы сообщали, что новое пространство за 100 млн рублей появится у "Невской ратуши". На первом этаже будет размещен фуд-холл "Фабрика" площадью 1 000 квадратных метров. Также там будут лаундж-зоны и сцена с местами для зрителей.

Фото: Анна Королёва