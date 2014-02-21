Новое пространство за 100 млн рублей появится у "Невской ратуши"

На первом этаже будет размещен фуд-холл "Фабрика" площадью 1 000 квадратных метров. Также там будут лаундж-зоны и сцена с местами для зрителей.

Общественное пространство появится на территории бывшей кожгалантерейной фабрики Бабеля на улице Моисеенко, 22. Оно разместится в здании прачечной, которая ранее относилась к предприятию. В проект планируют вложить порядка 100 млн рублей.

Как сообщает "Коммерсант", открыть его планируют в сентябре этого года. На первом этаже будет размещен фуд-холл "Фабрика" площадью 1 000 квадратных метров. Также там будут лаундж-зоны и сцена с местами для зрителей. Второй этаж займет коворкинг площадью 750 квадратных метров, на более чем 150 мест.

В ближайшее время начнут согласовывать подрядчика на чистовые финальные работы, сейчас ведутся работы по реконструкции корпуса, где будет располагаться фуд-холл. До 1 сентября УК планирует заключить договоры с арендаторами.

Сейчас продолжаются работы по реконструкции корпуса, в котором и расположится фуд-холл. Также в ближайшее время начнут согласовывать подрядчика на чистовые финальные работы. Кроме того, управляющая компания предполагает заключить договоры с арендаторами до 1 сентября.

Ранее мы сообщали, что пространство с ресторанами и амфитеатром откроют на Конюшенной площади. Осенью и зимой мероприятия будут проходить в помещениях бывших конюшен.

Фото: pexels