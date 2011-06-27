Максим Соколов рассказал, сможет ли Петербург выполнить свои обязательства по строительству новых станций метро

Отказываться от своих планов город не собирается.

Вице-губернатор Максим Соколов рассказал, смогут ли в Петербурге достроить 3 станции метро к 2024 году в условиях новых экономических вызовов. Депутат Марина Шишкина попросила ответить "точно и честно". Сегодня правительство города отчитывается об итогах 2021-го года. У фракций есть возможность задать свои вопросы членам правительства у губернатору.

По словам Соколова, с момента открытия метрополитен стал и остается каркасом транспортной системы. Работа идет по трем направлениям: строительство новых станций метро, ремонт и реконструкция существующих станций, обновление подвижного состава.

Вице-губернатор сказал о том, что у города заключен контракт с "Местростроем Северной Столицы" на строительство новых станций. На эти цели будет выделено 602 млрд рублей. "Ударными темпами" строительство должно быть завершено. Речь идет о станциях "Путиловская", "Юго-Западная", "Горный институт". О влиянии санкций Соколов говорить не стал.

Ранее Соколов говорил о том, что со вторым и третьим этапом транспортной реформы в Петербурге могут возникнуть трудности.

Фото: Piter.tv